HADISE, Harbiye'ye özel repertuvarıyla, dans ve müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyor. Hadise, 10 Ağustos Harbiye konserinde yurtdışından özel tasarımcılardan seçtiği 6 ayrı kıyafet, sahne tasarımı, dansları ve görsel şovlarıyla sevenlerin karşısına çıkıyor. 2017 yılında Pasaj Müzik etiketiyle çıkardığı son albümü "Şampiyon" ile listeler yine 1 numara olan Hadise, "Sürprizlerim var" dedi.