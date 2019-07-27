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  • 27.07.2019
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Harbiye konserine hazırlanıyor

Hadise şov!

HADISE, Harbiye'ye özel repertuvarıyla, dans ve müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyor. , 10 Ağustos Harbiye konserinde yurtdışından özel tasarımcılardan seçtiği 6 ayrı kıyafet, sahne tasarımı, dansları ve görsel şovlarıyla sevenlerin karşısına çıkıyor. 2017 yılında Pasaj Müzik etiketiyle çıkardığı son albümü "Şampiyon" ile listeler yine 1 numara olan Hadise, "Sürprizlerim var" dedi.

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