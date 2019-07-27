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  • 27.07.2019
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Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı İbiza’daki villasında ’yı ağırlıyor!

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı ’ın İbiza’daki villasında hazırlıklar başladı… Alaş, daha önce Madonna, , eşi ve İrina Shayk’ı ağırladığı evinde ve eşini bekliyor...

Rihanna’yı ağırlıyor

MODA fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan , olağünüstü partiler verdiği İbiza'da villasında çok önemli bir ismi ağırlayacak.



Madonna, yakın arkadaşı Mert Alaş'ın İbiza'daki evini birçok kez ziyaret etti.

Madonna, , eşi ve İrina Shayk'ın misafir olarak kaldığı ve hayran oldukları villa ve Suudi milyarder aşkı Hassan Jameel'i bekliyor.




Rihanna, müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biri.

Özel havuzu olan 5.5 milyon euroluk akıllı villaya yabancı olmayan Rihanna, birçok derginin çekimleri için bu özel mekanı tercih etmişti.



İtalyan tarzı

Madonna'nın, "Orada yeniden doğduğunu hissediyorsun" dediği villa, çok önemli turizm programlarında da haber olmuştu.


Özel tasarım havuz

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