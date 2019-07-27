MODA fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mert Alaş, olağünüstü partiler verdiği İbiza'da villasında çok önemli bir ismi ağırlayacak.





Madonna, yakın arkadaşı Mert Alaş'ın İbiza'daki evini birçok kez ziyaret etti.

Madonna, Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ve İrina Shayk'ın misafir olarak kaldığı ve hayran oldukları villa Rihanna ve Suudi milyarder aşkı Hassan Jameel'i bekliyor.







Rihanna, müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biri.

Özel havuzu olan 5.5 milyon euroluk akıllı villaya yabancı olmayan Rihanna, birçok derginin çekimleri için bu özel mekanı tercih etmişti.





İtalyan tarzı

Madonna'nın, "Orada yeniden doğduğunu hissediyorsun" dediği villa, çok önemli turizm programlarında da haber olmuştu.



Özel tasarım havuz



