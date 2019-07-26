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  • 26.07.2019
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Shaquille O'Neal sevgilisi ile gerilim yaşadı

Tatilde kapıştılar

BASKETBOL efsanesi Shaquille O'Neal, sevgilisi ve arkadaşlarıyla İspanya'nın Formentera kıyılarını tercih etti. O'Neal ve sevgilisi , 3 aydır bu tatil için organizasyon yaptıklarını söyledi. O'Neal ve Annie Ilonzeh, gün boyu güneşlenip denize girdi, Ilonzeh bir ara daldı.

Genellikle birbirlerine gülümseyerek sohbet eden çiftin bir ara bir sebepten gerilim yaşadığı da dikkat çekti.

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