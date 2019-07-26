BASKETBOL efsanesi Shaquille O'Neal, sevgilisi ve arkadaşlarıyla İspanya'nın Formentera kıyılarını tercih etti. O'Neal ve sevgilisi Annie Ilonzeh, 3 aydır bu tatil için organizasyon yaptıklarını söyledi. O'Neal ve Annie Ilonzeh, gün boyu güneşlenip denize girdi, Ilonzeh bir ara daldı.

Genellikle birbirlerine gülümseyerek sohbet eden çiftin bir ara bir sebepten gerilim yaşadığı da dikkat çekti.