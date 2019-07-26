PUTIN'LE dostluğuyla bilinen dünyaca ünlü Rus müzisyen Igor Krutoy, kızları ve eşiyle Türkiye'de geldi. Krutoy Ailesi, Fethiye'den sonra Bodrum'a demirledi.



Krutoy, kızıyla paylaşım yaparken eşi Olga da tekneden fotoğrafını yayınlayıp Bodrum'a övgü yağdırdı.

HAFTALIK kirası 480 bin euro yani yaklaşık 3 milyon liralık Maltese Falcon (Malta Şahini) isimli ultra lüks yatta tatil yapan aile, Bodrum'a hayran kaldı.