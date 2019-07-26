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  • 26.07.2019
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Rus müzisyen Bomdrum'da

Bodrum’u seviyoRUS

PUTIN'LE dostluğuyla bilinen dünyaca ünlü Rus müzisyen , kızları ve eşiyle 'de geldi. Krutoy Ailesi, Fethiye'den sonra 'a demirledi.


Krutoy, kızıyla paylaşım yaparken eşi Olga da tekneden fotoğrafını yayınlayıp Bodrum'a övgü yağdırdı.

HAFTALIK kirası 480 bin euro yani yaklaşık 3 milyon liralık Maltese Falcon (Malta Şahini) isimli ultra lüks yatta tatil yapan aile, Bodrum'a hayran kaldı.

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