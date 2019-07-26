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  • 26.07.2019
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Hollywood Ressamı olarak tanınan sanat yolculuğunu anlattı

Hollywood Ressamı olarak tanınan , sanat yolculuğunu ve başarılarını anlattı: Dünya halkları birbirleri ile güzel iletişim kurabilmeli. Ünlü olmak da güzel...

Bereketli ressam

MAG okurları için çok önemli açıklamalar yapan , dünyaca tanınan bir ressam olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Farklı bir bakış, üslup ve teknikle dünya şehirlerini resmeden ünlü ressam, "Dünya halklarının birbirleri ile güzel iletişim kurabilmelerini arzuladığım için bu tablolara çok özen gösterdim" dedi. Tabloları 'de birçok filmde, TV dizisi, talk show programlarında kullanılan, reklam filminde, tiyatro oyunlarında, rol alan Bereketli, ilginç hikayesini de özel röportajında paylaştı. ABD'de kuryelik yaptığı sırada teslimatlarında imzalı tablolarını hediye ettiğini belirten ünlü ressam, "imzalı kartpostallardan bir tanesi isminin verilmesini istemeyen önemli bir film yapımcısının eline geçmiş ve kendisinin galeri sahibine tavsiyesi de benim bu galeri sahibi ile tanışmama vesile olmuştu" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Metin Bereketli, 'ta tanınan bir ressam haline geldi.


Bereketli'nin tabloları Amerikan dizilerde gösterilince, ünü ülke sınırlarını aştı.


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