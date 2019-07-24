Finans uzmanı Cem Habib'in İngiliz eşi Caroline Stanbury, geçtiğimiz gün İstanbul turuna çıktı. Önce Dolmabahçe Sarayı'nı, sonra da soluğu Tarihi Yarımada'yı dolaştı. Eminönü'nü, Mısır Çarşısı'nı ve Kapalıçarşı'yı turladı.

Esnaftan bol bol alışveriş yaptı. Gittiği yerlerde çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaşarak, Türkiye'nin reklamını yaptı...



Cem Habib & Caroline Stanbury​

İşadamı Burak Öymen ile evli olan Çek model Tereza Maxova da sosyal medya hesabından ülkemizin tanıtımını yaptı. Tatiline Bodrum Kaplankaya'da devam eden 47 yaşındaki güzel model, önceki gün sevdikleriyle lüks bir yat kiraladı. Egenin koylarını dolaşıp, deniz keyfi yaptı...



Maxova, keyifli anlarını Instagram'da paylaştı. Kadraja Türk bayrağını da alan model, ülkemize övgüler yağdırdı.



Burak Öymen & Tereza Maxova