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  • 24.07.2019
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Yabancı gelin yerli reklam! ’u, ’u tanıttı

Türk işadamlarıyla evli olan yabancı yengeler ’nin reklamını yaptı. ’u, ise ’u tanıttı.

Yabancı gelin yerli reklam

Finans uzmanı Cem Habib'in İngiliz eşi Caroline Stanbury, geçtiğimiz gün İstanbul turuna çıktı. Önce Dolmabahçe Sarayı'nı, sonra da soluğu Tarihi Yarımada'yı dolaştı. Eminönü'nü, Mısır Çarşısı'nı ve 'yı turladı.

Esnaftan bol bol alışveriş yaptı. Gittiği yerlerde çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaşarak, 'nin reklamını yaptı...


Cem Habib & Caroline Stanbury​
İşadamı Burak Öymen ile evli olan Çek model Tereza Maxova da sosyal medya hesabından ülkemizin tanıtımını yaptı. Tatiline Kaplankaya'da devam eden 47 yaşındaki güzel model, önceki gün sevdikleriyle lüks bir yat kiraladı. Egenin koylarını dolaşıp, deniz keyfi yaptı...


Maxova, keyifli anlarını 'da paylaştı. Kadraja Türk bayrağını da alan model, ülkemize övgüler yağdırdı.


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