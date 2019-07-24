ÜNLÜ etçi Nusret Gökçe, paraya kıydı... Patek Philippe marka saat için 150 bin doları gözden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde de yeni saatiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Nusret, iki yıl önce de Patek Philippe marka saat almıştı. O dönem saat için 350 bin lira ödeme yapmıştı...
- Saklambaç
- 24.07.2019
- Gazete
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