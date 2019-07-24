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  • 24.07.2019
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kol saati için 150 bin doları gözden çıkardı

Zamanı değerli!
ÜNLÜ etçi Nusret Gökçe, paraya kıydı... Patek Philippe marka saat için 150 bin doları gözden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde de yeni saatiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Nusret, iki yıl önce de marka saat almıştı. O dönem saat için 350 bin lira ödeme yapmıştı...

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