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  • 24.07.2019
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ile oyuncu eşi aşka geldi

Futbolcu ile oyuncu eşi , önceki gün evlerinin havuzunda romantik pozlar verdi.

Havuzda romantik saatler!

BEŞIKTAŞLI futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Yazı önümüzdeki ay bir yaşına girecek kızları Mihran Ela ile 'da geçiren ünlü çift, lüks villalarının havuzunda serinledi. Erkin, eşiyle havuzda verdiği romantik pozlarını "Tarifi olmayan bir aşk" notuyla paylaştı. Ünlü futbolcuyla 2017'de Roma'da evlenen Ovalı da aşk pozlarına "Sözün yetmediği yerdeyim" notu düşüp düşman çatlattı.


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