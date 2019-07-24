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  • 24.07.2019
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Ata babanın çiftliği

Ata babanın çiftliği

Yıllardır Bozcaada'da yaşayan Ata Demirer, önceki gün üzüm bağından paylaşımlar yaptı. Ünlü komedyen, yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını "Aşığınım" notuyla 'da yayınladı.

ÜZÜMÜN yanı sıra birçok sebze ile meyve de yetiştiren 'i takipçileri mesaj yağmuruna tuttu. Bağında keçi gibi birçok hayvanı da olan ünlü komedyene "Ata babanın çiftliğinde her şey var" esprileri yapıldı.

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