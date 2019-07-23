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  • 23.07.2019
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eşinin borçları için zarara girdi!

Ünlü sanatçı , eşi için zarara girdi. Kibariye, eşinin 10 milyon liralık borcunu ödemek için 3 milyon liralık evini 1 milyon 390 bin lira zararla elden çıkardı.

'Koca'man zarar

GEÇEN yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakar çıktı. Ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. ÜNLÜ sanatçı, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı. Ev için başlangıçta 3 milyon 140 bin lira fiyat biçen şarkıcı, şatışı hızlandırmak adına indirime gitti. 58 yaşındaki şarkıcı, evini 1 milyon 750 bin liraya zararına sattı.

İHANETİ AFFETMİŞTİ
, kendisini aldattığı iddia edilen eşi için 'Hatasız kul olmaz' diyerek destek çıkmıştı.

AYDIN HAMZA

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