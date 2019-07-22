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  • 22.07.2019
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, moda uğruna servet harcadı!

, moda uğruna servet harcadı. Araz, bidonu şeklindeki 74 bin TL’lik çantasıyla hava attı. Araz'ın ilginç çantasını görenler 'Benzin bitince de kullanırsın' diye espri yaptı.

Cep yakan moda
Giyim kuşama servet harcayan işadamı Sami Kiresipi'nin eşi Rachel Araz, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Şu sıralar ailesiyle Mikonos'un Psarou bölgesindeki 3 milyon euro'luk (19 milyon lira) lüks villasında tatil yapan Araz, Chanel marka şeffaf çantasıyla sahile indi.



Sosyetik güzel, benzin bidonu şeklindeki çantasını da 'da paylaşmayı ihmal etmedi. Araz'ın tasarımıyla şaşırtan çantasının fiyatı da dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü Fransız markasının bu ilginç tasarımının fiyatı tam 13 bin dolar yani yaklaşık 73 bin 500 lira...



Araz'ın ilginç çantasını görenler ' bitince de kullanırsın' diye espri yaptı.

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