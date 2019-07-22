Giyim kuşama servet harcayan işadamı Sami Kiresipi'nin eşi Rachel Araz, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Şu sıralar ailesiyle Mikonos'un Psarou bölgesindeki 3 milyon euro'luk (19 milyon lira) lüks villasında tatil yapan Araz, Chanel marka şeffaf çantasıyla sahile indi.
Sosyetik güzel, benzin bidonu şeklindeki çantasını da Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. Araz'ın tasarımıyla şaşırtan çantasının fiyatı da dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü Fransız markasının bu ilginç tasarımının fiyatı tam 13 bin dolar yani yaklaşık 73 bin 500 lira...
Araz'ın ilginç çantasını görenler 'Benzin bitince de kullanırsın' diye espri yaptı.
Sosyetik güzel, benzin bidonu şeklindeki çantasını da Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. Araz'ın tasarımıyla şaşırtan çantasının fiyatı da dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü Fransız markasının bu ilginç tasarımının fiyatı tam 13 bin dolar yani yaklaşık 73 bin 500 lira...
Araz'ın ilginç çantasını görenler 'Benzin bitince de kullanırsın' diye espri yaptı.
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