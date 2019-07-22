Kazancını bağışlayacak

Reynmen, rekorları alt üst ettiği ikinci single çalışması Ela'dan 19 bin 551 dolar yani yaklaşık 110 bin TL kazandığını açıkladı. 23 yaşındaki YouTuber, "Şu an güncel bu para. Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" diye konuştu...
- Saklambaç
- 22.07.2019
- Gazete
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