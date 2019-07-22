Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın rüyası gerçek oldu. Ünlü oyuncu, hayranı olduğu Kapadokya'da 'Dream Spot' (Rüya Noktası) adında bir restoran açmaya karar verdi. 6 aydır mekanın hazırlıklarıyla uğraşan Ünalmış, hummalı bir çalışma sonrası 550 m2'lik restoranını beğeniye sundu.
KAPADOKYA MANZARALI
Uçhisar Kalesi'nden Göreme, Kızıl Vadi ve Avanos'a kadar geniş bir bölümü panaromik olarak gören mekan; Anadolu'nun testi kebabı gibi yöresel yemeklerinin yanı sıra, Avrupa mutfağından da seçkin örnekleri müşterileriyle buluşturacak. Panaromik Kapadokya manzaralı mekan, teras ve kapalı alan olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Her şeyi ince eleyip sık dokuyan ve en ufak ayrıntılarla dahi kendi ilgilenen ünlü oyuncu, ürünlerin tamamını Türkiye'nin dört bir yanından organik olarak getirtecek.
AÇILIŞ 5 AĞUSTOS'TA
Başarılı oyuncunun 'Dream Spot' adlı mekanın resmi açılışı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ünalmış, yeni mekanıyla ilgili heyecanını da şöyle ifade etti: "Kapadokya'nın mistik bir tarafı var ve bana huzur veriyor. Bu toprakların ruhunu, lezzetle harmanlayıp misafirlerimizi ağırlayacağız."
KAPADOKYA MANZARALI
Uçhisar Kalesi'nden Göreme, Kızıl Vadi ve Avanos'a kadar geniş bir bölümü panaromik olarak gören mekan; Anadolu'nun testi kebabı gibi yöresel yemeklerinin yanı sıra, Avrupa mutfağından da seçkin örnekleri müşterileriyle buluşturacak. Panaromik Kapadokya manzaralı mekan, teras ve kapalı alan olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Her şeyi ince eleyip sık dokuyan ve en ufak ayrıntılarla dahi kendi ilgilenen ünlü oyuncu, ürünlerin tamamını Türkiye'nin dört bir yanından organik olarak getirtecek.
AÇILIŞ 5 AĞUSTOS'TA
Başarılı oyuncunun 'Dream Spot' adlı mekanın resmi açılışı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ünalmış, yeni mekanıyla ilgili heyecanını da şöyle ifade etti: "Kapadokya'nın mistik bir tarafı var ve bana huzur veriyor. Bu toprakların ruhunu, lezzetle harmanlayıp misafirlerimizi ağırlayacağız."
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