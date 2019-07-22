reyting rekortmeni dizisiDemir'irüyası gerçek oldu. Ünlü oyuncu, hayranı olduğu Kapadokya'daadında bir restoran açmaya karar verdi. 6 aydır mekanın hazırlıklarıyla uğraşan Ünalmış, hummalı bir çalışma sonrasırestoranını beğeniye sundu.Uçhisar Kalesi'nden Göreme, Kızıl Vadi ve Avanos'a kadar geniş bir bölümü panaromik olarak gören mekan; Anadolu'nungibi yöresel yemeklerinin yanı sıra,da seçkin örnekleri müşterileriyle buluşturacak. Panaromikmekan, teras ve kapalı alan olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Her şeyi ince eleyip sık dokuyan ve en ufak ayrıntılarla dahi kendi ilgilenen ünlü oyuncu, ürünlerin tamamınıolarak getirtecek.Başarılı oyuncunun 'adlı mekanın resmiisegerçekleşecek.Ünalmış, yeni mekanıyla ilgiliheyecanını da şöyle ifade etti: