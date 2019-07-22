Ahu Yağtu, Bodrum'da gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı

Mart'ta aşk yaşamaya başladığı işadamı Efe Dursun'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Ahu Yağtu, önceki gün kafa karıştırdı. Tatil için Bodrum'a giden güzel oyuncu, Moon Beach'te gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı. Objektifi fark edince keyfi kaçan Yağtu, hızla sudan çıkıp arkadaşını denizde bıraktı.
Objektiflerden habersiz gizemli erkek arkadaşıyla yüzen Yağtu'nun keyfi yarım kaldı.
Objektiflerden habersiz gizemli erkek arkadaşıyla yüzen Yağtu'nun keyfi yarım kaldı.
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