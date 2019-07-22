Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.07.2019
  • Gazete

Ahu Yağtu, Bodrum'da gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı

Kaçma y'Ahu'!
Mart'ta aşk yaşamaya başladığı işadamı Efe Dursun'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Ahu Yağtu, önceki gün kafa karıştırdı. Tatil için Bodrum'a giden güzel oyuncu, Moon Beach'te gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı. Objektifi fark edince keyfi kaçan Yağtu, hızla sudan çıkıp arkadaşını denizde bıraktı.



Objektiflerden habersiz gizemli erkek arkadaşıyla yüzen Yağtu'nun keyfi yarım kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAhu Yağtu, Bodrum'da gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri