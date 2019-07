ŞEBNEM Çapa, önceki gün Ortaköy'de yaşanan bir olaya isyan etti. Çapa, Ortaköy'e yanaşan vapurda bir vatandaşın yaktığı dilek feneri yüzünden çıkmak üzere olan yangını an be an sosyal medyadan paylaştı.

Direğin alev almadan söndürülmesiyle rahat bir nefes alan Çapa, "Şehrin göbeğinde dilek fenerleri yakılması yasaklanmalı" dedi.