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  • 20.07.2019
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isyanda! "Dilek fenerleri yakılması yasaklanmalı"

Sosyetik tasarımcı , dilek fenerlerinin yangına davetiye çıkardığını ve şehrin ortasında yakılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Direk feneri

ŞEBNEM Çapa, önceki gün 'de yaşanan bir olaya isyan etti. Çapa, Ortaköy'e yanaşan vapurda bir vatandaşın yaktığı yüzünden çıkmak üzere olan yangını an be an sosyal medyadan paylaştı.

Direğin alev almadan söndürülmesiyle rahat bir nefes alan Çapa, "Şehrin göbeğinde dilek fenerleri yakılması yasaklanmalı" dedi.

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