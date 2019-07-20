LÜKS yaşamı ve pahalı kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın'ın Bodrum'daki şovu sürüyor... Eşi Ozan Baran'la yaşadığı ABD'den tatil için Türkiye'ye gelen ikoncan, önceki gün evinin bulunduğu Türkbükü'ndeydi. Eşiyle el ele yürüyen Süreyya Yalçın, her zamanki gibi ilginç giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kendi tasarımı olan bikinisinin altına 40 derecelik Bodrum sıcağında bot giyen ikoncan, koluna taktığı 20 bin dolarlık yani yaklaşık 112 bin TL'lik Hermes kahverengi deri çantasıyla da "Üstü kaval altı Şişhane" dedirtti. Eşiyle çevre koyları gezmek için şişme bota binen Süreyya Yalçın, Ozan Baran'ın dümenine geçtiği botuyla da şovunu sürdürdü.

GÖZLER ONDA!

Sosyetik çiftin Türkbükü'nde boy gösterdiği şişme bot; gösterişi ve güçlü motoruyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Ribco marka şişme botun değeri ise yaklaşık 350 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon TL!

Bu arada botun arkasında Baran'ın şirketinin adının yazılı olduğu görüldü

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM