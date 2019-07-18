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  • 18.07.2019
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Türkbükü'ndeki kazıkçı mekanlara vatandaşın cebini düşünen işletmecilerden isyan: 'Onlar sosyetik, biz etik işletmecileriz'

Türkbükü’ndeki gibi sosyetik bazı mekanlar, müşterileri kazıkladı; fatura tüm ’a kesildi. Oysa ki Bodrum’da ekonomik tatil alternatifi de hayli fazla... Lahmacunun 72, mantının 100 TL'ye satıldığı mekanlara, vatandaşın da cebini düşünen işletmeciler isyan etti: 'Onlar sosyetik, biz etik işletmecileriz'

Sosyetik Bodrum - Etik Bodrum
Yaz başından beri haberleriyle gündem olan TAKVİM'in Türkbükü Maça Kızı'ndaki soyguna yer verdiği haberi; dün sosyal medyada gündemdi. 72 TL'lik lahmacun fiyatıyla yıllardır olay olan Maça Kızı'nda sodanın 26, kolanın 36 TL'ye servis edilmesi; vatandaşı isyan ettirdi. Kimileri "Bu kazık mekanlara bir hafta gitmeyin, bakın fiyatlar nasıl da düşüyor!" derken kimileri ise "Buraya kazıklanacağını bile bile gidende kabahat" çıkışı yaptı.



Instagram'daki gurme hesaplardan 'birhayalinpesinde' ise dün Yalıkavak'ta gözlemenin 15 TL, mantının ise 23 TL olduğu yerlerin bulunduğunu yazdı.



Bodrum'daki birçok işletmeci de 'e mesaj yağdırdı: "Bazı uyanıklar yüzünden fatura tüm Bodrum'a kesiliyor. Oysa; burada ekonomik tatil yapılacak birçok mekan var. Onlar Bodrum'un sosyetik, bizler etik işletmecileriyiz."



Bodrum haberleriyle farkını konuşturan TAKVİM, önceki gün 'ndaki soygun haberiyle yine olay yarattı.




ETİK BODRUM
Lahmacunun 72, mantının 100 TL'ye satıldığı mekanlara, vatandaşın da cebini düşünen işletmeciler isyan etti: 'Onlar sosyetik, biz etik işletmecileriz'

Gündoğan Küçükbük'teki "Birol'un Yeri" gibi girişin ücretsiz olduğu mekanlarda yiyecek ve içeceklerle günlük 30 TL'ye eşsiz denizin keyfini çıkarmak mümkün.



SERT İSYAN!
İvana Sert de bayram tatilinde gittiği Türkbükü'ndeki bir mekanda kazıklandığı için isyan etmişti.

DOĞAN SAVAŞ

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