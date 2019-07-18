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  • 18.07.2019
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'a 'da yaban domuzu şoku

Domuz paniği!
Havaların ısınması ve geçtiğimiz günlerdeki yangın nedeniyle Bodrum'da domuz paniği yaşanmaya başladı. Ailesiyle Bodrum'da olan Demet Akalın, geçtiğimiz akşam Torba'da yaban domuzu ve yavrularını görünce şoke oldu.



Önceki gün ise merkezdeki bir evin bahçesine çekili tellere ve arasındaki ağlara sıkışan yaban domuzu yavrusunu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

KÜÇÜK AMA ÇOK GÜÇLÜYDÜ
27 yaşındaki İbrahim Sarıbaş, domuzun sıkıştığı yeri böyle gösterdi.



DEMET AKALIN DA ŞOKE OLDU
Akalın, geçtiğimiz akşam Torba'da aracıyla giderken bir anda karşısında domuzları görünce panik yaşadı.


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