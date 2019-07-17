Başarılı oyunculuğuyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Murat Yıldırım, yurt dışına açıldı. Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunu da üstlenen Yıldırım, Mısır'da çekilecek 'Mako' adlı filmin ekibine dahil oldu.
HAYRANLARI SEVİNÇLİ
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcıyla bir araya geldi. Film için görüşen ekip, daha sonra ünlü oyuncuyla anlaşma imzaladı. Filmin başrolünü üstlenecek olan Yıldırım'ın yer aldığı afiş de sosyal medyaya yansıdı. Başarılı oyuncunun Mısır filminde oynayacağını duyan hayranları büyük sevinç yaşadı. Ünlü oyuncuya sosyal medyada sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.
GERÇEK BİR HİKAYE...
Yıldırım'ın başrolünü Mısırlı oyuncular Kosai Khauli, Sarah Elshamy, Khaled Anwar ve Nahed Elsebai ile paylaşacağı 'Mako' filmi, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Film, 1991'de Kızıldeniz'de batan 'Salem Express' adlı gemideki çok sayıda yaşanan can kaybını konu ediniyor. Film, Mısır'ın yanı sıra birçok Arap ülkesinde de izleyiciyle buluşacak.
Yıldırım, 1991'deki gemi kazasını anlatan filmin afişinde de yer alıyor.
HAYRANLARI SEVİNÇLİ
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcıyla bir araya geldi. Film için görüşen ekip, daha sonra ünlü oyuncuyla anlaşma imzaladı. Filmin başrolünü üstlenecek olan Yıldırım'ın yer aldığı afiş de sosyal medyaya yansıdı. Başarılı oyuncunun Mısır filminde oynayacağını duyan hayranları büyük sevinç yaşadı. Ünlü oyuncuya sosyal medyada sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.
GERÇEK BİR HİKAYE...
Yıldırım'ın başrolünü Mısırlı oyuncular Kosai Khauli, Sarah Elshamy, Khaled Anwar ve Nahed Elsebai ile paylaşacağı 'Mako' filmi, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Film, 1991'de Kızıldeniz'de batan 'Salem Express' adlı gemideki çok sayıda yaşanan can kaybını konu ediniyor. Film, Mısır'ın yanı sıra birçok Arap ülkesinde de izleyiciyle buluşacak.
Yıldırım, 1991'deki gemi kazasını anlatan filmin afişinde de yer alıyor.
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