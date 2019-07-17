ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, "En Başarılı Göçmen Kadınlar" listesini açıkladı. 80 kadının yer aldığı listede bir Türk de vardı. Sierra Nevada Corporation adlı havacılık şirketinin sahibi Eren Özmen, listeye dördüncü sıradan girmeyi başardı. NASA ile ortak çalışmalara imza atan iş kadınının, 1.4 milyar dolar'lık servete sahip olduğu açıklandı. Özmen'in tarihe geçen başarısı ve hayat hikayesi ise hepimizi gururlandırdı.
NASA için uzaya insan ve kargo taşıyan uzay araçları yapan Özmen, "İzmir'de doğdum. Diyarbakır'da büyüdüm. Ankara'da okudum. Küçük bir yerde büyümek bana çok şey kattı. ABD'ye 1981'de yüksek lisans yapmak için gittim. Masraflarımı karşılamak ev yapımı baklava sattım. Sonra Nevada'da sulama sistemleri satan bir şirkette finansal raporlama müdürlüğü yaptım. Şirkette bu işi bilgisayar üzerinden yapan ilk kişi bendim. Herkesi çok etkilemiştim. Eşim Fatih de SNC'de mühendisti. Ben de 1988'de şirketin finans bölümüne destek olmak amacıyla SNC'de danışman olarak çalışmaya başladım. Sonra da şirketi satın aldım" diye konuştu.
Geçen yıl, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'la aynı kareye giren Eren Özmen, Yılın Havacılık Girişimcisi ödülünü almıştı.
600 milyon dolarlık servete sahip olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, listede 12. sırada.
NASA için uzaya insan ve kargo taşıyan uzay araçları yapan Özmen, "İzmir'de doğdum. Diyarbakır'da büyüdüm. Ankara'da okudum. Küçük bir yerde büyümek bana çok şey kattı. ABD'ye 1981'de yüksek lisans yapmak için gittim. Masraflarımı karşılamak ev yapımı baklava sattım. Sonra Nevada'da sulama sistemleri satan bir şirkette finansal raporlama müdürlüğü yaptım. Şirkette bu işi bilgisayar üzerinden yapan ilk kişi bendim. Herkesi çok etkilemiştim. Eşim Fatih de SNC'de mühendisti. Ben de 1988'de şirketin finans bölümüne destek olmak amacıyla SNC'de danışman olarak çalışmaya başladım. Sonra da şirketi satın aldım" diye konuştu.
Geçen yıl, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'la aynı kareye giren Eren Özmen, Yılın Havacılık Girişimcisi ödülünü almıştı.
600 milyon dolarlık servete sahip olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, listede 12. sırada.
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