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  • 16.07.2019
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Parasıyla rezil oldu

, rüküşlükte sınır aştı. 35 bin dolarlık çantayla plaja inen ikoncan, yine alay konusu oldu.

Parasıyla rezil oldu
Süreyya Yalçın, Bodrum'da rüküşlüğün kitabını yazıyor. Eşi Ozan Baran'la ABD'den 'ye gelen Yalçın, kendi tasarımı bikinilerle 'da arz-ı endam etti. Yalçın, 35 derece sıcakta bot bile giydi.

İkoncan, önceki gün de Kızılderili kostümünü andıran tüylü bikinisiyle olay oldu. Yalçın, koluna da 35 bin dolarlık (200 bin lira) Hermes marka dev çanta taktı. İkoncan, tarzıyla "Parasıyla rezil oldu" dedirtti.



Eleştiriye kulak tıkayan Yalçın, 'Tarzımla gurur duyuyorum' diye kendini savundu.

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