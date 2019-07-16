Süreyya Yalçın, Bodrum'da rüküşlüğün kitabını yazıyor. Eşi Ozan Baran'la ABD'den Türkiye'ye gelen Yalçın, kendi tasarımı bikinilerle Bodrum'da arz-ı endam etti. Yalçın, 35 derece sıcakta bot bile giydi.
İkoncan, önceki gün de Kızılderili kostümünü andıran tüylü bikinisiyle olay oldu. Yalçın, koluna da 35 bin dolarlık (200 bin lira) Hermes marka dev çanta taktı. İkoncan, tarzıyla "Parasıyla rezil oldu" dedirtti.
Eleştiriye kulak tıkayan Yalçın, 'Tarzımla gurur duyuyorum' diye kendini savundu.
İkoncan, önceki gün de Kızılderili kostümünü andıran tüylü bikinisiyle olay oldu. Yalçın, koluna da 35 bin dolarlık (200 bin lira) Hermes marka dev çanta taktı. İkoncan, tarzıyla "Parasıyla rezil oldu" dedirtti.
Eleştiriye kulak tıkayan Yalçın, 'Tarzımla gurur duyuyorum' diye kendini savundu.
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