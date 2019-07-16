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  • 16.07.2019
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’ dizisinin Reyhan'ı yine gönülleri fethetti!

’ dizisinin Reyyan’ı , yine gönülleri fethetti. Şahin, önceki gün film setini basan hayranları ile fotoğraf çektirdi... Güvenlik görevlileri Şahin'in fanlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak oyuncu, hemen devreye girip sevenleriyle buluştu.

Şahin fırtınası

ATV'DEKI reyting rekorları kıran 'Hercai' dizisiyle gönüllerde taht turan Ebru Şahin'den alkışlık hareket... Güzel oyuncuyu adım adım takip eden hayranları, önceki gün Şahin'in başrolündeki 'Şuursuz Aşk' filminin setini bastı. Güvenlik görevlileri Şahin'in fanlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak oyuncu, hemen devreye girip sevenleriyle buluştu. Mütevazı oyuncu, fotoğraf isteklerini de kırmadı.

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