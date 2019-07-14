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  • 14.07.2019
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Tolgahan Sayışman'ın eşi ’ye oğlu Efehan’la reklam teklifleri yağdı

Anne olan ’ye oğlu Efehan’la reklam teklifleri yağdı. Teklifleri kabul eden Arnavut güzel, iki aylık oğluyla reklam paylaşımları yaparak paraya para demiyor…

Mini servet
İki ay önce anne olan Arnavut güzel Almeda Abazi, işlerine döndü. Instagram'da ücretli paylaşım yapan Abazi, reklamlarda eşi Tolgahan Sayışman'dan olan oğlu Efehan'a da yer verdi.



Abazi, minik oğluyla sosyal medyada ilk reklam paylaşımını da geçtiğimiz gün yaptı. Almeda Abazi, bir puset markasının reklamını yaparak da bebeği sayesinde cebini doldurdu.



Abazi, iki aylık oğluyla para basmaya başladı.

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