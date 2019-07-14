İki ay önce anne olan Arnavut güzel Almeda Abazi, işlerine döndü. Instagram'da ücretli paylaşım yapan Abazi, reklamlarda eşi Tolgahan Sayışman'dan olan oğlu Efehan'a da yer verdi.
Abazi, minik oğluyla sosyal medyada ilk reklam paylaşımını da geçtiğimiz gün yaptı. Almeda Abazi, bir puset markasının reklamını yaparak da bebeği sayesinde cebini doldurdu.
Abazi, iki aylık oğluyla sosyal medyada para basmaya başladı.
Abazi, minik oğluyla sosyal medyada ilk reklam paylaşımını da geçtiğimiz gün yaptı. Almeda Abazi, bir puset markasının reklamını yaparak da bebeği sayesinde cebini doldurdu.
Abazi, iki aylık oğluyla sosyal medyada para basmaya başladı.
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