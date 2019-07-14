Atv'deki 'Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in geçtiğimiz gün moda çekiminde giydiği kombin merak konusu oldu. Yoğun istek üzerine 7 bin 118 liralık kıyafetlerin markaları sosyal medyada paylaşıldı.
MAYO: PROENZA SCHOULER - 1700 TL
KEMER: MANC 399 TL
KIMONO: SUMTHINK.CO 219 TL
AYAKKABI: BALENCIAGA 4800 TL
27 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu.
MAYO: PROENZA SCHOULER - 1700 TL
KEMER: MANC 399 TL
KIMONO: SUMTHINK.CO 219 TL
AYAKKABI: BALENCIAGA 4800 TL
27 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu.
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