Fiyatsız menü geleneği Ege'ye de sıçradı! İşletmeciler kanunen yasak olmasına rağmen mönü vermiyor

yıl öncebaşlayan uyanıklık, şimdi desıçradı.kadar birçok tatil yerinde özellikle balıkçılara gittiğinizdeBirçok uyanık işletmeci,yiyecek ile içecek çeşitlerini garsonları aracılığıyla iletiyor. Yani mekana oturan müşteriler, neyin ne kadar olduğunu bilmeden yemek yerkenuğruyor.Tüketici kanununa göre. gıda ürünü satan işletmelerin girişinde fiyat listesinin bulunması zorunlu. Şikayet durumunda mekana ceza kestirtir, hem de paranızı geri alabilirsiniz.