Fiyatsız menü geleneği Ege'ye de sıçradı! İşletmeciler kanunen yasak olmasına rağmen mönü vermiyor

Birkaç yıl önce İstanbul'daki balık restoranlarında başlayan uyanıklık, şimdi de Ege ile Akdeniz'e sıçradı. Çeşme'den Bodrum'a Marmaris'ten Kaş'a kadar birçok tatil yerinde özellikle balıkçılara gittiğinizde fiyat listesi görmeniz neredeyse mümkün değil...
GECE SONU ŞOKU!...
Birçok uyanık işletmeci, müşteriye "Mönü yok" diyerek yiyecek ile içecek çeşitlerini garsonları aracılığıyla iletiyor. Yani mekana oturan müşteriler, neyin ne kadar olduğunu bilmeden yemek yerken gece sonunda gelen hesapla da şoka uğruyor.
PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
Tüketici kanununa göre. gıda ürünü satan işletmelerin girişinde fiyat listesinin bulunması zorunlu. Şikayet durumunda mekana ceza kestirtir, hem de paranızı geri alabilirsiniz.
DOĞAN SAVAŞ
GECE SONU ŞOKU!...
Birçok uyanık işletmeci, müşteriye "Mönü yok" diyerek yiyecek ile içecek çeşitlerini garsonları aracılığıyla iletiyor. Yani mekana oturan müşteriler, neyin ne kadar olduğunu bilmeden yemek yerken gece sonunda gelen hesapla da şoka uğruyor.
PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
Tüketici kanununa göre. gıda ürünü satan işletmelerin girişinde fiyat listesinin bulunması zorunlu. Şikayet durumunda mekana ceza kestirtir, hem de paranızı geri alabilirsiniz.
DOĞAN SAVAŞ
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