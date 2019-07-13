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  • 13.07.2019
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Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından Paşa için yapılan yalı satışa çıktı

Yaklaşık 130 yıl önce Paşa için yapılan yalı, satışa çıktı. İçerisinde halen ’nın torunlarının oturduğu konuşulan Rumelihisarı’ndaki görkemli yalı için 550 milyon TL’lik rekor bir fiyat biçildi. 23 odalı ve 5 salonlu yalıya yurt dışından milyonerlerin talip olduğu söyleniyor.

Tarihi fiyat!
Dünyanın eşsiz şehri 'un en benzersiz yapılarından biri satışa çıktı... Bundan yaklaşık 130 yıl önce Tophane Müşiri Zeki Paşa tarafından Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan yalı, yeni sahibini bekliyor. İçerisinde 'nın torunlarının oturduğu konuşulan barok tarzında yapılan Rumelihisarı'ndaki yalıya tam 550 milyon TL fiyat biçildi. Dört bin metrekarelik bahçesi, yaklaşık 500 metrekarelik kapalı kullanma alanına sahip olan yalıda; 23 oda ve 5 salon bulunuyor.



TALİBİ ÇOK...
Eşsiz Boğaz manzarasına sahip olan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan yalıda asansör de var. Bu arada yalıya ABD'li ve İngiliz bir şirketin butik otel yapmak içi talip olduğu iddia edildi.



Yalıyı satın almak isteyenlerin arasında Ortadoğulu bazı milyarderlerin de olduğu konuşuluyor.



MÜŞİR ZEKİ PAŞA İÇİN YAPILDI
Sultan 2. Abdülhamit tarafından Müşir Zeki Paşa için yapılan yalı, Boğaziçi'ndeki diğer yalıların mimarisinden farklı olarak adeta görkemli şato bir görünümündedir. Kayalar üzerine oturan yaklaşık 130 yıllık yalı, barok üsluptadır. Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından yapılan yalı, 23 odalıdır.

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