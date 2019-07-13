

Seyirciyi atv ekranına kilitleyen ve Müge Anlı'nın sunumuyla daha da heyecanlı hale gelen 'Güven Bana' isimli yarışma, önceki akşam yine olay yarattı. Geçtiğimiz bölümünde iki genç yarışmacının "Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusunu bilemediği yarışmada bu kez İstiklal Marşı ile ilgili bir soru vardı.