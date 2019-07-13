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  • 13.07.2019
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'nın sunduğu ''ya damga vuran sorusu! "Size hiçbir şey söylemek istemiyorum"

’de ’nın sunduğu ‘’ programında iki yarışmacıya “’nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?” sorusu soruldu. Anlı, marşımızı hatırlamayan iki yarışmacıya ilk dizeleri büyük gururla söyleyerek ders verdi...


Seyirciyi atv ekranına kilitleyen ve Müge Anlı'nın sunumuyla daha da heyecanlı hale gelen 'Güven Bana' isimli yarışma, önceki akşam yine olay yarattı. Geçtiğimiz bölümünde iki genç yarışmacının "Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusunu bilemediği yarışmada bu kez İstiklal Marşı ile ilgili bir soru vardı.

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