Pop müziğin ünlü ismi Hadise, son günlerde cesaretini konuşturuyor... Kostümleri ve paylaşımlarıyla yürek hoplatan popçu, önceki gün de kural bozmadı.
Güzel şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı bu derin bacak dekolteli kıyafetiyle "Cesaret Hadise'si iş başında" dedirtti.
Güzel şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı bu derin bacak dekolteli kıyafetiyle "Cesaret Hadise'si iş başında" dedirtti.
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