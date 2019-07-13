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  • 13.07.2019
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paylaşımlarıyla cesaretini konuşturuyor

, son günlerde 'dan yaptığı paylaşımlarla cesaretini konuşturuyor. Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu derin bacak dekolteli kıyafetiyle "Cesaret Hadise'si iş başında" dedirtti.

Yeni Hadise
Pop müziğin ünlü ismi Hadise, son günlerde cesaretini konuşturuyor... Kostümleri ve paylaşımlarıyla yürek hoplatan popçu, önceki gün de kural bozmadı.



Güzel şarkıcı, hesabından paylaştığı bu derin bacak dekolteli kıyafetiyle "Cesaret Hadise'si iş başında" dedirtti.

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