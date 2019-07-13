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  • 13.07.2019
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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı baba sevgisi! "Ağzını yüzünü yidiiiğim"

Hızır’ın baba sevgisi
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün Bodrum'da aşka geldi. Komşusunun bebeğini seven 54 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımına "Ağzını yüzünü yidiiiğim" notu düştü.

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