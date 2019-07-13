'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca baba sevgisi! "Ağzını yüzünü yidiiiğim"
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün Bodrum'da aşkageldi. Komşusunun bebeğini seven 54 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımına "Ağzını yüzünüyidiiiğim" notu düştü.
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