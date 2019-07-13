Ekonomik sefa

Yaz tatili için Ege'ye gidemeyenlerin imdadına İstanbul'da hizmet veren günlük kiralık tekneler yetişiyor. Bebek'te 10 kişilik teknesiyle günlük turlar düzenleyen Kaptan İrfan Yıldırım, şunları söyledi:
"Tüm gün boyu 10 kişilik teknemle İstanbul Boğazı'nın keyfini sürmek toplam bin 500 TL. Poyrazköy; denize girmek isteyenler için ideal bir nokta. Günlük turlara en çok rağbeti Araplar gösteriyor."
AYDIN HAMZA
"Tüm gün boyu 10 kişilik teknemle İstanbul Boğazı'nın keyfini sürmek toplam bin 500 TL. Poyrazköy; denize girmek isteyenler için ideal bir nokta. Günlük turlara en çok rağbeti Araplar gösteriyor."
AYDIN HAMZA
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