Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.07.2019
  • Gazete

Ekonomik sefa

Ekonomik sefa
Yaz tatili için Ege'ye gidemeyenlerin imdadına 'da hizmet veren günlük kiralık tekneler yetişiyor. Bebek'te 10 kişilik teknesiyle günlük turlar düzenleyen Kaptan İrfan Yıldırım, şunları söyledi:



"Tüm gün boyu 10 kişilik teknemle 'nın keyfini sürmek toplam bin 500 TL. Poyrazköy; denize girmek isteyenler için ideal bir nokta. Günlük turlara en çok rağbeti Araplar gösteriyor."

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEkonomik sefa
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri