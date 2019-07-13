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  • 13.07.2019
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hesabından sahtekarlara isyan etti

İşin 'Aslı' sahtekarlık
Hollywood yıldızlarının izinden giderek ketonojik diyet yapan Aslı Enver, kısa sürede kilo verdi. 35 yaşındaki güzel oyuncunun zayıflaması da uyanıkları harekete geçirdi.



Sosyal medyada adını kullanarak 'ketojenik diyet ürünleri' reklamı yapıldığını gören Aslı Enver, önceki gün sahtekarlara isyan etti.

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