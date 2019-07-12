ÖNCEKİ gün 'Girişimcilikte Önce Kadın' ödül törenine katılan Pelin Karahan, "34 yaşındayım ve 17 yaşımdan beri çalışıyorum" dedi ve ekledi: "Her kadın çalışıp kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmalı."

AYDIN HAMZA