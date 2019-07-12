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  • 12.07.2019
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Dünyaca ünlü modacı 'a geldi

Moda devi Kenzo’nun kurucusu , önceki gün ’daydı. 80 yaşındaki tasarımcı, günlüğü 33 bin 500 TL’lik guletle mavi yolculuğa çıktı.

Son moda misafir

Dünyaca ünlü moda markası Kenzo'nun kurucusu Kenzo Takada, önceki gün 'daydı. 80 yaşındaki Japon uyruklu Takada, 'Arif Kaptan A.' isimli guletle mavi yolculuğa çıktı.



ve beraberindekiler, günlüğü 5 bin 250 euro yani yaklaşık 33 bin 500 TL'lik guletle Ege'nin eşsiz koylarını gezecek..

BODRUM AŞIĞI KENZO
Dünyaca ünlü modacı, ilk kez 20 yıl önce geldiği Bodrum'u çok sevdiğini söyledi.

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