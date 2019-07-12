Dünyaca ünlü moda markası Kenzo'nun kurucusu Kenzo Takada, önceki gün Bodrum'daydı. 80 yaşındaki Japon uyruklu Takada, 'Arif Kaptan A.' isimli guletle mavi yolculuğa çıktı.







Kenzo Takada ve beraberindekiler, günlüğü 5 bin 250 euro yani yaklaşık 33 bin 500 TL'lik guletle Ege'nin eşsiz koylarını gezecek..

BODRUM AŞIĞI KENZO

Dünyaca ünlü modacı, ilk kez 20 yıl önce geldiği Bodrum'u çok sevdiğini söyledi.