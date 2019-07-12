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  • 12.07.2019
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'dan gelen kazık haberlerinde yeni rekor! Plaja giriş ücreti 300 euro

’daki ‘Lujo’ isimli lüks otel, plajına girmek isteyenlere giriş ücretini kişi başı 300 euro olarak belirledi. Sabah 9 ile akşam 6 arasındaki plaj keyfi için belirlenen yaklaşık 1920 TL’lik fiyat, Bodrum’dan gelen kazık haberlerinin yeni rekoru oldu!

Bu kadarı fazla o'lujo'

BAZI uyanık işletmecilerin belirlediği fahiş fiyatlarla turistin cebinin yandığı Bodrum'da yeni rekor... Güvercinlik Koyu'ndaki Lujo Hotel; otelde konaklamayıp plajına dışarıdan girmek isteyenler için kişi başı 300 euro ücret belirledi. Yani yaklaşık bin 920 TL ödeyerek otelin sahiline girenler, sınırsız ye ve içme hakkına sahip oluyor. Kişi başı 300 euro verenler; saat 09.00'dan akşam 18.00'e kadar plajda kalabiliyor. Saat 18.00'den sonra gece 24.00'e kadar otelin restoranlarından faydalanmak isterseniz de ekstra 300 euro daha ödemeniz gerekiyor!

BİR AYLIK KİRAYA 9 SAAT PLAJ!
Güvercinlik'teki otelde sadece bir kişinin 9 saatlik yapacağı plaj keyfi; İstanbul'un göbeğindeki bir dairenin bir aylık kirasına eş değer.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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