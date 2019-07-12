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  • 12.07.2019
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'da su borusu patladı! Ortalık savaş alanı

Torba- yolunda su borusu patladı. Ortalık savaş alanına döndü.

Asfalt patladı be!

EGE'NIN incisi Bodrum'da dün akılalmaz bir olay yaşandı. Bugüne kadar birçok kez patlayan içme suyu isale hattı, dün sabah saatlerinde yine patladı.

Şiddetli patlama paniğe yol açtı. Ortaya saçılan asfalt parçaları ise ulaşımı aksattı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yolun bir kısmını trafiğe açtı. Bölgedeki tatilciler ise "Bu yola artık bir önlem alınsın" çağrısı yaptı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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