EGE'NIN incisi Bodrum'da dün akılalmaz bir olay yaşandı. Bugüne kadar birçok kez patlayan içme suyu isale hattı, dün sabah saatlerinde yine patladı.

Şiddetli patlama paniğe yol açtı. Ortaya saçılan asfalt parçaları ise ulaşımı aksattı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yolun bir kısmını trafiğe açtı. Bölgedeki tatilciler ise "Bu yola artık bir önlem alınsın" çağrısı yaptı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM