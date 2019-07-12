SWISSOTEL Resort Bodrum Beach, Bodrum'da sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatı ve sanat camiasının önde gelen isimleri, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ve eşi Ekin Çağlar ev sahipliğinde; Swissotel Resort Bodrum Beach'te hizmet vermeye başlayan La Scarpetta'da bir araya geldi.



İşadamı Mehmet Ali Berkman, eşi Jülide Berkman ile davete katıldı. 100'e yakın davetlinin katıldığı gece, önde gelen grafiti sanatçılarından Reach Geblo'nun sürpriz performansıyla renklendi.



Reach Geblo

Dağlarca Çağlar, Reach Geblo'nun son dokunuşlarını davetlilerin gözleri önünde tamamladığı eseri çağdaş sanat koleksiyonuna ekledi. Geceye katılan isimler arasında Jülide-Mehmet Ali Berkman, Esra Oflaz-Ziya Güvenkaya, Aslıhan-Ömer Abacı, Eda-Sarp Evliyagil, Elif Dürüst, Meral Yazıcı ve Müge Tezman Sırmabıyık gibi isimler dikkat çekti.





Dağlarca Çağlar, eşi Ekin Çağlar ile birlikte etkinliğin ev sahipliğini yaptı.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla Bodrum ile özdeşleşen Çağdaş Holding, bölgede sanatın gelişimi için de önemli projeler yürütüyor. Genç sanatçıların desteklenmesi amacıyla bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Çağdaş Holding, bu kapsamda Eylül ayında Bodrum'da bir grafiti festivali düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.



İş kadını Elif Dürüst de geceye katılan isimler arasındaydı.