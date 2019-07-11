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  • 11.07.2019
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Emir Uyar aşkının mimarı çıktı!

’nın olay yaratan Emir Uyar’la aşkıyla ilgili şok iddia: Brezilyalı model, işadamıyla aylar önce eski sevgilisi sayesinde tanıştı.

Aşkın mimarı hara

DÜNYACA ünlü top model Adriana Lima'nın Metin Hara'dan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptırmasının yankıları sürüyor... Brezilyalı model, şimdilerde yeni aşkı Emir Uyar'la Mikonos'ta tatil yaparken bu ilişkiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.


Metin Hara

İDDİAYA göre; 38 yaşındaki , Hara ile aşk yaşarken Türk yazar aracılığıyla Uyar'la tanıştı. Ünlü model ile Uyar'ın iş için başlayan görüşmeleri ise kısa bir süre önce aşka dönüştü.

Gözde manken, sosyetik işadamıyla yaşadığı aşkla olay oldu.

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