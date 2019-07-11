DÜNYACA ünlü top model Adriana Lima'nın Metin Hara'dan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptırmasının yankıları sürüyor... Brezilyalı model, şimdilerde yeni aşkı Emir Uyar'la Mikonos'ta tatil yaparken bu ilişkiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.



Metin Hara

İDDİAYA göre; 38 yaşındaki Adriana Lima, Hara ile aşk yaşarken Türk yazar aracılığıyla Uyar'la tanıştı. Ünlü model ile Uyar'ın iş için başlayan görüşmeleri ise kısa bir süre önce aşka dönüştü.

Gözde manken, sosyetik işadamıyla yaşadığı aşkla olay oldu.