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  • 10.07.2019
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plastik makyajla 'e benzetildi

Kraliçe Ozan
Cem Belevi, Ozan Doğulu'nun son albümü '130 Bpm Kreşendo' albümünde yer alan 'Elizabeth' için kamera karşısına geçti! Aranjör Ozan Doğulu klipte Kraliçe Elizabeth'e benzetildi.



Plastik makyajla bir haftalık çalışma sonrası kraliçeye benzetilen Doğulu, herkesi şaşırttı. Cem Belevi ise "Kraliçeyle klipte oynamak bir ayrıcalıktır" diyerek mutluluğunu paylaştı.



Yüz kalıbı alınan , özel saçlar sayesinde 'e benzetildi.

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