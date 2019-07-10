Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, artık iki düşman... 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitiren ikili, Sandal'ın bir röportajında sarf ettiği "Melis ile keyifli vakit geçirdik" sözleri yüzünden karşı karşıya geldi. Eski sevgilisinin sözlerine sinirlenen Melis Sütşurup, önceki gün telefonla bağlandığı '2. Sayfa' programında şunları söyledi: "Mustafa'nın 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."
- Saklambaç
- 10.07.2019
- Gazete
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup artık iki düşman! ‘Midemi bulandıran şeyler vardı’
Mustafa Sandal, kısa süre önce ayrıldığı 6 aylık aşkı Melis Sütşurup için ‘İyi vakit geçirdik ama anlaşamadık’ deyince ortalık karıştı. Melis Sütşurup, ayrılık için ‘Midemi bulandıran şeyler vardı’ çıkışı yaptı. Mustafa Sandal ise yorumu sevenlerine bıraktı...
Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, artık iki düşman... 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitiren ikili, Sandal'ın bir röportajında sarf ettiği "Melis ile keyifli vakit geçirdik" sözleri yüzünden karşı karşıya geldi. Eski sevgilisinin sözlerine sinirlenen Melis Sütşurup, önceki gün telefonla bağlandığı '2. Sayfa' programında şunları söyledi: "Mustafa'nın 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."
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