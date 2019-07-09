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  • 09.07.2019
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‘Portatif kabin’ ile plajlarda sıra bekleme derdi bitti

Ege ve ’de oteller doldu taştı. Plajlardaki soyunma kabinlerinin önünde de uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Bir girişimci ise ‘portatif kabin’ yaptı. Bu ilginç ürünü kullanan tatilciler, rahat bir nefes aldı.

Portatif kabin!
Tatil planları aylar öncesinden yapıldı. Yaz sezonu başlayınca vatandaşlar Ege ve Akdeniz'e aktı. Plajlar doldu taştı. Hal böyle olunca otellerde, sahillerde, restoranlarda ve hatta soyunma kabinlerinde bile yoğunluk yaşandı. Bir girişimci ise tatilcilerin kıyafetlerini değiştirirken sıra beklememesi için 'portatif mayo kabini' yaptı. Bu ilginç tasarım 50-60 liradan satışa çıkarıldı. Bikini ve mayosunu rahat bir şekilde giyip, çıkarmak isteyenler, bu ürünü satın aldı. Tatilciler bu sayede sıra beklemekten kurtulup, rahat bir şekilde üzerlerini değiştirmeye başladı.



Portatif mayo kabini, plajlarda bebeğini emziren anneler tarafından da ilgi gördü.



Oyuncu da geçtiğimiz günlerde bu ürünü kullanmıştı...




Hafta sonu 'da denize giren Kalkavan, kendisine hediye edilen ürüne bayıldı.


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