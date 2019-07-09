‘Portatif kabin’ ile plajlarda sıra bekleme derdi bitti

Tatil planları aylar öncesinden yapıldı. Yaz sezonu başlayınca vatandaşlar Ege ve Akdeniz'e aktı. Plajlar doldu taştı. Hal böyle olunca otellerde, sahillerde, restoranlarda ve hatta soyunma kabinlerinde bile yoğunluk yaşandı. Bir girişimci ise tatilcilerin kıyafetlerini değiştirirken sıra beklememesi için 'portatif mayo kabini' yaptı. Bu ilginç tasarım 50-60 liradan satışa çıkarıldı. Bikini ve mayosunu rahat bir şekilde giyip, çıkarmak isteyenler, bu ürünü satın aldı. Tatilciler bu sayede sıra beklemekten kurtulup, rahat bir şekilde üzerlerini değiştirmeye başladı.
Portatif mayo kabini, plajlarda bebeğini emziren anneler tarafından da ilgi gördü.
Oyuncu Billur Kalkavan da geçtiğimiz günlerde bu ürünü kullanmıştı...
Hafta sonu İstanbul'da denize giren Kalkavan, kendisine hediye edilen ürüne bayıldı.
Portatif mayo kabini, plajlarda bebeğini emziren anneler tarafından da ilgi gördü.
Oyuncu Billur Kalkavan da geçtiğimiz günlerde bu ürünü kullanmıştı...
Hafta sonu İstanbul'da denize giren Kalkavan, kendisine hediye edilen ürüne bayıldı.
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