'Kelle'y paça!

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldızı Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum'u tercih etti. Beş gündür Yalıkavak'taki bir otelde kalan güzel oyuncu, eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne gitti. Mutlu çift burada köy kahvaltısı yaptı. Milas ve Bodrum halılarından da alan Kelley, paça çorbası, mantı, kebap ve lokmaya hayran kaldığını söyledi.
- Saklambaç
- 09.07.2019
- Gazete
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