Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.07.2019
  • Gazete

'Kelle'y paça!

Perulu oyuncu , eşiyle ’a geldi. “Paça ve kebaba bayıldım” dedi...

'Kelle'y paça!
Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldızı Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için 'u tercih etti. Beş gündür Yalıkavak'taki bir otelde kalan güzel oyuncu, eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne gitti. Mutlu çift burada köy kahvaltısı yaptı. Milas ve Bodrum halılarından da alan Kelley, paça çorbası, mantı, kebap ve lokmaya hayran kaldığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri'Kelle'y paça!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri