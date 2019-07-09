Hadise yakıp geçti

Hadise, geçtiğimiz gün Karadeniz Ereğli'deki konserinden sonra bu kez Almanya'daki hayranlarıyla buluştu. Gelsenkirchen şehrindeki Multi Summer Festivali'nde sahne alan popçu, önceki yıllarda Adriana Lima'nın Victoria's Secret defilesinde giydiği seksi kostümüyle de büyüledi.