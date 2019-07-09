Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim, Bodrum'a doyamadı. Milyarder işadamı geçtiğimiz pazar günü 110 metrelik Radiat isimli yatıyla Ege'ye demir attı.
Suyun berraklığına hayran kalan Al Futtaim'in Bodrum tatilini uzattığı ortaya çıktı.
3.1 milyar dolarlık servete sahip olan işadamı, zaman zaman helikopterine biniyor. Ege'yi havadan turluyor.
DOĞAN SAVAŞ
Suyun berraklığına hayran kalan Al Futtaim'in Bodrum tatilini uzattığı ortaya çıktı.
3.1 milyar dolarlık servete sahip olan işadamı, zaman zaman helikopterine biniyor. Ege'yi havadan turluyor.
DOĞAN SAVAŞ
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