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  • 09.07.2019
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Adım adım denize

Adım adım denize
Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu eşi Öykü Karayel, tatil sezonunu 'da açtı. İkili, önceki gün Bitez'deki bir beach'teydi.



Ünlü şarkıcı, denize adım adım yürüyerek atladı.



'nun bu ilginç atlama tarzı ise çevredeki tatilcileri güldürdü.



DOĞAN SAVAŞ

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