Adım adım denize

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu eşi Öykü Karayel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Bitez'deki bir beach'teydi.
Ünlü şarkıcı, denize adım adım yürüyerek atladı.
Can Bonomo'nun bu ilginç atlama tarzı ise çevredeki tatilcileri güldürdü.
DOĞAN SAVAŞ
Ünlü şarkıcı, denize adım adım yürüyerek atladı.
Can Bonomo'nun bu ilginç atlama tarzı ise çevredeki tatilcileri güldürdü.
DOĞAN SAVAŞ
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