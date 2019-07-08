İbrahim Tatlıses ile İzzet Yıldızhan arasındaki küslük bitti

İbrahim Tatlıses ile meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın arasındaki yıllardır süren küslük bitti. Tatlıses, 2016'da kendisi için "Sağlık durumu yüzünden artık şarkı söyleyemeyecek" diyen Yıldızhan'la kanlı bıçaklı olmuştu.
İki ünlü türkücünün arasındaki buzlar, önceki gün eridi. Tatlıses, Yıldızhan'la Bodrum'da buluştu. Urfalı sanatçı, Diyarbakırlı meslektaşına kebap ziyafeti çekti. Tatlıses, barışmayı da yemekte çekilen fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada duyurdu.
İki ünlü türkücünün arasındaki buzlar, önceki gün eridi. Tatlıses, Yıldızhan'la Bodrum'da buluştu. Urfalı sanatçı, Diyarbakırlı meslektaşına kebap ziyafeti çekti. Tatlıses, barışmayı da yemekte çekilen fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada duyurdu.
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