Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la Tuğba Coşkun'un aşk kaçışı bitti. Nisan'dan beri aşk yaşayan ikili, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Son dönemin gözde çifti, soruları yanıtsız bırakıp hızla muhabirlerin yanından uzaklaştı.
Çapkın başkanın kolunda 'Beşiktaş' yazan tişörtü dikkat çekti. Tuğba Coşkun da siyah elbisesine beyaz kuşak bağlayarak kendisinden 11 yaş büyük aşkına uyum sağlamıştı. İkilinin bu uyumu da "Siyah beyaz aşk" yorumu yaptırdı.
Çapkın başkanın kolunda 'Beşiktaş' yazan tişörtü dikkat çekti. Tuğba Coşkun da siyah elbisesine beyaz kuşak bağlayarak kendisinden 11 yaş büyük aşkına uyum sağlamıştı. İkilinin bu uyumu da "Siyah beyaz aşk" yorumu yaptırdı.
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