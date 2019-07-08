Yıllardır dargın olan Begüm Şen ile eltisi Aslı Şen, önceki akşam gergin anlar yaşadı. Küs eltilerin gerginliğinin sebebi ise Bodrum'daki Kai Beach adlı mekanda pişti olmalarıydı. İkili, birbirlerinden habersiz mekanda sahne alan Defne Samyeli'yi dinlemek için rezervasyon yaptırdı.
BEGÜM ŞEN'İN PAYLAŞIMI
ELTİ PİŞTİSİ...
Ancak yıllardır konuşmayan Begüm Şen ile Aslı Şen için yan yana masalar ayırtılmıştı. İki elti, bu tatsız sürprizden mekana gittiklerinde haberdar oldu. Begüm ile Aslı Şen, yan yana masalarda oturduklarını görünce mekanda soğuk rüzgarlar esti. Kavgalı eltilerin rastlaşmasıyla 36 derecelik Bodrum sıcağında ortalık buz kesti. Begüm Şen, hemen işletmecilerle konuşup masasını değiştirdi. Begüm Hanım, arkadaşlarıyla mekanın diğer ucundaki bir masada eğlendi.
ASLI ŞEN'İN PAYLAŞIMI
KÖTÜ TESADÜF...
Masasında kalan Aslı Şen de dostlarıyla şarkılar söyledi. Masasını değiştiren Begüm Hanım, mekanın sol tarafından sahneyi çekip Instagram'da paylaştı. Mekanın diğer ucundaki Aslı Şen de sahnenin sağından çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Küs eltilerin iki uçta eğlenmesi ise boks müsabakalarını anımsattı. Bu arada ikili, daha önce de pek çok davette pişti olup gergin anlar yaşamıştı.
Aslı Şen ise eltisine nispet yaparcasına şarkılar eşliğinde bol bol dans etti.
ÖZEL HABER / DOĞAN SAVAŞ
BEGÜM ŞEN'İN PAYLAŞIMI
ELTİ PİŞTİSİ...
Ancak yıllardır konuşmayan Begüm Şen ile Aslı Şen için yan yana masalar ayırtılmıştı. İki elti, bu tatsız sürprizden mekana gittiklerinde haberdar oldu. Begüm ile Aslı Şen, yan yana masalarda oturduklarını görünce mekanda soğuk rüzgarlar esti. Kavgalı eltilerin rastlaşmasıyla 36 derecelik Bodrum sıcağında ortalık buz kesti. Begüm Şen, hemen işletmecilerle konuşup masasını değiştirdi. Begüm Hanım, arkadaşlarıyla mekanın diğer ucundaki bir masada eğlendi.
ASLI ŞEN'İN PAYLAŞIMI
KÖTÜ TESADÜF...
Masasında kalan Aslı Şen de dostlarıyla şarkılar söyledi. Masasını değiştiren Begüm Hanım, mekanın sol tarafından sahneyi çekip Instagram'da paylaştı. Mekanın diğer ucundaki Aslı Şen de sahnenin sağından çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Küs eltilerin iki uçta eğlenmesi ise boks müsabakalarını anımsattı. Bu arada ikili, daha önce de pek çok davette pişti olup gergin anlar yaşamıştı.
Aslı Şen ise eltisine nispet yaparcasına şarkılar eşliğinde bol bol dans etti.
ÖZEL HABER / DOĞAN SAVAŞ
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