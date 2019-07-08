Avustralyalı kumarbaz James Packer lüks yatıyla Bodrum'a demir attı

, bundan üçyıl önce savurganharcamalarıyüzünden ABD'lişarkıcı'i terk etti.O günden sonrada gözlerden uzakbir hayat seçti.Geçtiğimiz günlerde iseisimliyatınabindi. Önce'yıgezdi. Sonra dadümeni'yeçevirdi. Birkaçgünlük yolcuğunardından dün'a geldi.Sevgilisive dostlarıyla gelenmilyarder işadamı,denizin tadını çıkarıpbol bol güneşlendi.Yatın fiyatınınolduğuöğrenildi. Yatta;yüzme havuzu, devbir restorant, oyunodası, sauna ve çoksayıda yatak odasıile banyo olduğubildirildi. Packer'ın,Bodrum gezisindensonra Yunanistan'ageçeceği bildirildi.Avustralya'nın önde gelen kumar merkezi Crown Resorts Limited'in ana hissedarı olan 51 yaşındaki işadamının 3 milyar dolar serveti bulunuyor.