Avustralyalı kumarbaz James Packer lüks yatıyla Bodrum'a demir attı

İşadamı James Packer, bundan üç yıl önce savurgan harcamaları yüzünden ABD'li şarkıcı Mariah Carey'i terk etti. O günden sonra da gözlerden uzak bir hayat seçti. Geçtiğimiz günler de ise Felix isimli 70 metrelik yatına bindi. Önce İtalya'yı gezdi. Sonra da dümeni Ege'ye çevirdi. Birkaç günlük yolcuğun ardından dün Bodrum'a geldi. Sevgilisi Kylie Lim ve dostlarıyla gelen milyarder işadamı, denizin tadını çıkarıp bol bol güneşlendi. Yatın fiyatının 100 milyon dolar olduğu öğrenildi. Yatta; yüzme havuzu, dev bir restorant, oyun odası, sauna ve çok sayıda yatak odası ile banyo olduğu bildirildi. Packer'ın, Bodrum gezisinden sonra Yunanistan'a geçeceği bildirildi.
Avustralya'nın önde gelen kumar merkezi Crown Resorts Limited'in ana hissedarı olan 51 yaşındaki işadamının 3 milyar dolar serveti bulunuyor.
UZUNLUĞU: 70 METRE FİYATI: 100 MİLYON DOLAR
HAVUZ DA VAR RESTORANT DA
Avustralya'nın önde gelen kumar merkezi Crown Resorts Limited'in ana hissedarı olan 51 yaşındaki işadamının 3 milyar dolar serveti bulunuyor.
UZUNLUĞU: 70 METRE FİYATI: 100 MİLYON DOLAR
HAVUZ DA VAR RESTORANT DA
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