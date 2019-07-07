Popçu Mustafa Sandal'la 7 aylık aşkı geçen ay biten Melis Sütşurup, ayrılık sonrası sessiz kalsa da gönderme yapmadan duramadı. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan sosyetik güzel, önceki akşam gittiği bir mekanda eski aşkına şarkılı mesaj gönderdi.
Sütşurup, mekanda çalan Tarkan'ın 'Yaktın beni hain' şarkısını duyunca hemen telefonuna sarıldı. Sosyetik borsacı, şarkının özellikle bu bölümünü videoya çekip paylaştı. 30 yaşındaki Sütşurup, bu paylaşımıyla da aşk acısı çektiğini kanıtlar gibiydi…
Sütşurup, mekanda çalan Tarkan'ın 'Yaktın beni hain' şarkısını duyunca hemen telefonuna sarıldı. Sosyetik borsacı, şarkının özellikle bu bölümünü videoya çekip paylaştı. 30 yaşındaki Sütşurup, bu paylaşımıyla da aşk acısı çektiğini kanıtlar gibiydi…
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