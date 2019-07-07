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  • 07.07.2019
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'tan 'a şarkılı gönderme! ‘Yaktın beni hain’

’ın eski aşkı , önceki gün ’daki bir mekanda çalan şarkıyla efkarlandı. Sütşurup, ‘Yaktın beni hain’ parçasının sözlerini paylaşıp adeta eski aşkına şarkılı gönderme yaptı.

Yaktın beni hain
Popçu 'la 7 aylık aşkı geçen ay biten Melis Sütşurup, ayrılık sonrası sessiz kalsa da gönderme yapmadan duramadı. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan sosyetik güzel, önceki akşam gittiği bir mekanda eski aşkına şarkılı mesaj gönderdi.



Sütşurup, mekanda çalan 'ın 'Yaktın beni hain' şarkısını duyunca hemen telefonuna sarıldı. Sosyetik borsacı, şarkının özellikle bu bölümünü videoya çekip paylaştı. 30 yaşındaki Sütşurup, bu paylaşımıyla da aşk acısı çektiğini kanıtlar gibiydi…

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