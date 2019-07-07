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  • 07.07.2019
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'in ’daki konserine bir ay kala bilet fiyatları tavan yaptı

Popun kraliçesi ’in ’daki konserine bir ay kaldı. Fiyatlar ise tavan yaptı. Son olarak 20 bin euro’dan satılan locaların fiyatı 25 bin euro’ya çıktı.

Fiyatlar 'Euro'dü gitti!
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek. Lopez, 'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta sahne alacak. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak.



AYAKTA 7 BİN LİRA
Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen hayranları, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i rahatça izlemek için ayrılan 28 locadan ise son birkaçı kaldı. Biletin satışa sunulduğu 20 bin euro olan loca fiyatları, şu an 25 bin euro'ya (158 bin lira!) yükseldi.




Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı.


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